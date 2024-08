Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Revolutionäre, leise 48 V Energielösung unterstützt erweitertes netzunabhängiges LebenEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de), ein führender Anbieter von tragbaren, nachhaltigen Energielösungen, stellte heute auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2024 dasPower Kits 5 kVA 48 V Stromversorgungssystem (https://www.ecoflow.com/de/power-kits-5kva-48v-power-system) vor. Dieses bahnbrechende System ist die weltweit erste vollständig integrierte Plug & Play Energielösung, die speziell für Reisemobile entwickelt wurde.Umfassende Energieversorgung für ReisemobileDas EcoFlow Power Kits 5 kVA 48 V Energiesystem besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten, die zusammen eine umfassende Energieversorgungslösung für Wohnmobile bieten:- Der Power Hub und die 48 V 5 kWh LFP-Batterie bilden das Kernstück des Systems und stellen die kleinste Einheit des Systems dar.- Der Power Hub 5kVA, bietet eine All-in-One-Lösung mit hoher Leistung und der Fähigkeit, 11 kWh in nur einer Stunde zu laden. Er ermöglicht eine erweiterbare Batteriekonfiguration mit bis zu neun 5 kWh LFP-Batterien.- Das 30/50 A Smart Distribution Panel wurde für große Wohnmobile mit einem 50 A Anschluss entwickelt. Es erfasst die Lastdaten jedes AC- und DC-Stromkreises in Echtzeit und bietet Anschlüsse für 50 A-Service sowie mehrere AC-Leistungsschalter und ferngesteuerte DC-Zweigstromkreise.- Weitere Komponenten wie Power Dock, Power Link und das PowerInsight 7 Zoll Display Kabine bieten gemeinsam mit den Kernkomponenten eine umfassende und flexibel anpassbare Energielösung.Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 5.000 VA unterstützt das Power Kits 5 kVA 48 V System sowohl AC- als auch DC-Ausgänge und liefert eine konstante und zuverlässige Stromversorgung. Dank der erweiterbaren Kapazität von bis zu 45 kWh steht ausreichend Energie für ausgedehnte Abenteuer zur Verfügung, um mehr als sieben Tage autark leben zu können.Vollelektrifizierung von Reise- und WohnmobilenDas Power Kits System bietet eine starke und stabile Energiequelle, die mühelos alle Arten von Geräten in Wohnmobilen problemlos versorgen kann, einschließlich solche mit hoher Leistung wie Dachklimaanlagen. Damit überwindet es die Grenzen traditioneller Batterien oder Generatoren mit einer Leistung von weniger als 3 000 W, die oft Schwierigkeiten mit Hochleistungsgeräten und der gleichzeitigen Versorgung meherere Geräte haben. Dies macht es überflüssig, andere Geräte auszuschalten, wenn Sie Hochleistungsgeräte verwenden. Nutzer können 99 % ihrer Geräte im Wohnmobil problemlos betreiben, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung machen zu müssen, und gleichzeitig Dachklimaanlagen, Kaffeemaschinen, Induktionskochfelder und Heizungen nutzen.Leiser Betrieb und benutzerfreundliches DesignMit einem Betriebsgeräusch von nur 48 dB ist das EcoFlow Power Kits System eines der leisesten seiner Klasse und ermöglicht einen komfortablen und geräuschlosen Betrieb. Leiser als eine Klimaanlage, kann das System bedenkenlos zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden, ohne die Ruhe in der Natur oder andere Camper zu stören.Die einfache Installation und die ordentliche Verkabelung machen es zur idealen Wahl für alle, die eine zuverlässige und effiziente Energielösung für unterwegs suchen.Hohe Kapazität und schnelle AufladungDas erweiterbare Batteriesystem ermöglicht Kapazitäten von 5 kWh bis 45 kWh und unterstützt bis zu 7 Tage netzunabhängigen Betrieb. Mit vier flexiblen Lademethoden, einschließlich Solarenergie, können Nutzer das System unter unterschiedlichen Bedingungen aufladen. Die beeindruckende Ladegeschwindigkeit ermöglicht:- Das Aufladen von 11 kWh in nur einer Stunde durch die integrierte DC-Lademethode (Lichtmaschine + Solarenergie).- Für eine 5 kWh-Batterie kann die Ladezeit bei Nutzung eines 48V 100 A Generators kombiniert mit 400 W Solarenergie nur eine Stunde betragen oder 1,5 Stunden bei einem einzigen AC-Eingang.Diese Schnellladefähigkeit ermöglicht es den Nutzern, ihre Batterien schnell wieder aufzuladen und so die Ausfallzeiten während ihrer Abenteuer auf ein Minimum zu reduzieren.Intuitive und umfassende SteuerungDas EcoFlow Power Kits System repräsentiert den Höhepunkt smarter Steuerung in der Reisemobilbranche. Dieses fortschrittliche System bietet eine intelligente Fahrzeugüberwachung, die auf mehreren Protokollen (RV-C, NMEA2000, EF-BUS) basiert und Wasser-, Strom- und Zugangskontrollsysteme nahtlos integriert. Nutzer können das Laden und Entladen aus der Ferne steuern und dabei 16 DC-Stromkreise sowie 12 AC-Stromkreise unabhängig voneinander verwalten. Das System bietet eine detaillierte Kontrolle über den Stromverbrauch jedes AC- und DC-Stromkreises sowie über die gesamten Lade- und Entladevorgänge und ermöglicht so einen beispiellosen Einblick in den Energieverbrauch.Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne KompromisseEcoFlow hat bei der Entwicklung des Power Kits Systems höchsten Wert auf Sicherheit gelegt und branchenführende Schutzfunktionen integriert. Das System bietet umfassenden Schutz vor Feuer, Stößen, Druck, Wasser und Staub, um einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen wie Überschwemmungen, Winterstürmen oder Waldbränden zu gewährleisten. Dank seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Salznebel, Staub und Wasserdampf ist es für den Langzeiteinsatz in den unterschiedlichsten Umgebungen geeignet.Die innovative X-Guard-Technologie überwacht das System kontinuierlich und warnt in Echtzeit vor potenziellen Risiken. Dieser proaktive Sicherheitsansatz in Kombination mit der Eliminierung des Explosionsrisikos von Tanks bietet eine beispiellose Sicherheit für Familienreisen. Nutzer können sich so auf ihre Abenteuer konzentrieren, ohne sich über Systemausfälle oder Sicherheitsrisiken Gedanken machen zu müssen.VerfügbarkeitDas EcoFlow Power Kits 5 kVA 48 V Energiesystem wird ab Ende 2024 für B2B-Bestellungen zu einem Einstiegspreis von 7 999 € erhältlich sein. Vertriebspartner und Händler, die an diesem revolutionären Produkt interessiert sind, können über die EcoFlow Webseite (https://www.ecoflow.com/de/power-kits-5kva-48v-power-system) Angebote einholen. Endkunden, die eine Kaufberatung wünschen, können ihr Interesse ebenfalls über diese Plattform bekunden.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt mit Energie zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu sein, der zugängliche und erneuerbare Energielösungen für Haushalte, im Außenbereich und unterwegs anbietet. Mit Firmensitzen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits mehr als 3 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit unterstützt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492510/image_5016319_30943323.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-stellt-power-kits-5-kva-48-v-energiesystem-auf-dem-caravan-salon-dusseldorf-2024-vor-302233955.htmlPressekontakt:Don Dong,don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162370/5853826