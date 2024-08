Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Freitag im frühen Geschäft etwas an. Dabei markiert der Leitindex SMI gar ein neues Jahreshoch. Die Stimmung an den Märken bleibe gut, heisst es von Händlern. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen weiter an. Diesbezüglich erhoffen sich die Investoren Hinweise von den am Nachmittag erwarteten US-Preisdaten. Veröffentlicht wird der PCE-Index, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass. Doch bis dahin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...