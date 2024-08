Köln (ots) -- 154 neue Auszubildende beginnen ihre Ausbildung- Neues duales Studium do2informatik- Acht Ausbildungsberufe und drei duale Studiengänge- Erster Azubi begann vor 90 JahrenAm Montag, 2. September startet das neue Ausbildungsjahr bei den Ford-Werken. 154 junge Frauen und Männer konnten auch dieses Jahr zwischen acht verschiedenen Ausbildungsberufen sowie drei dualen Studiengängen wählen. Dieses Jahr ganz neu ist das duale Studium do2informatik. Der neue geschaffene dreijährige Studiengang kombiniert die Ausbildung "Mathematisch-technische Softwareentwicklung" mit dem Studium "Angewandte Mathematik und Informatik" am Kölner Standort der FH Aachen. Für ein duales Studium entschieden sich insgesamt neun junge Frauen und zwanzig junge Männer. Neben do2business (Business Administration) und dem neuen do2informatik bietet der Kölner Automobilhersteller den technischen Zweig do2technik mit dem Bachelorstudium Elektrotechnik kombiniert mit der Ausbildung zum Elektroniker-/in für Automatisierungstechnik an.Die übrigen 125 Berufsanfänger wählten einen der acht Ausbildungsberufe: Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker/-in, Fachinformatiker/-in, Kraftfahrzeug-Mechatroniker/-in, Fachkräfte Lagerlogistik, Technischer Modellbauer/-in, Fachkräfte Metalltechnik sowie Werkfeuerwehrmann/-frau. Die Ausbildung der Werkfeuerwehr geht nun schon ins zweite Jahr.Während deutschlandweit rund 35 Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt blieben, konnte sich der Kölner Automobilbauer über mangelnde Nachfrage nicht beklagen, nicht zuletzt dank einer Vielzahl an Berufsorientierungsmaßnahmen, in denen Jugendliche alle Berufe kennenlernen dürfen. Ein Beispiel hierfür ist das Juniorinnenfußball-Turnier kombiniert mit einem technischen Berufeparcours, Ferienpraktika und eine eigene Nacht der Technik.Bereits seit 90 Jahren bildet der Hersteller am Kölner Standort aus. Über 14.000 Auszubildende absolvierten hier erfolgreich ihre Ausbildung. Die Ausbildung ist - wie die Automobilindustrie auch - stets im Wandel und passt sich neuesten technologischen, inhaltlichen und didaktischen Entwicklungen an. Die Ausbildung erfolgt traditionell in Kleingruppen à zwölf Personen und wird durchgehend von einem Ausbilder betreut. Entsprechend schaffte es innerhalb der letzten zehn Jahre etwa die Hälfte aller Auszubildenden, ihre Ausbildung zu verkürzen.Nachdem im letzten Jahr offiziell das Ford Cologne Electric Vehicle Center eröffnet wurde und seit kurzem die neuen elektrischen Ford Explorer und demnächst der neue Ford Capri vom Band laufen, freuen sich Auszubildende und Ausbilder gleichermaßen auf die zukunftsorientierte und nachhaltige Ausbildung rund ums Elektrofahrzeug.Parallel zum Ausbildungsstart öffnet auch das Bewerbungsportal für den nächsten Ausbildungsbeginn am 1. September 2025. Der Automobilhersteller freut sich über frühzeitige Bewerbungen und vergibt die Ausbildungsplätze sukzessive nach Eingang der Bewerbungen.Alle Informationen und Termine unter www.azubi-bei-ford.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5853920