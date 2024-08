München (ots) -- K-Fly x McN veröffentlichen Klassiker neu- Die Single "Sag das Zauberwort (Sailor Moon)" ist ab Freitag, den 30. August 2024, erhältlichK-Fly x McN haben es wieder geschafft: Gemeinsam hauchen sie dem Klassiker "Sag das Zauberwort (Sailor Moon)" neues Leben ein. Der Remix des Songs zur Anime-Serie verspricht ein energiegeladenes und melodisches Hörerlebnis.Passend zum Start der dritten Staffel von "Sailor Moon" am 1. September 2024 ab 11:10 Uhr gibt es eine musikalische Überraschung: Am Freitag, dem 30. August 2024, erscheint eine brandneue Version des Kultsongs "Sag das Zauberwort (Sailor Moon)". Der Remix von K-Fly x McN verspricht ein energiegeladenes Hörerlebnis, das den ikonischen Song in neuem Glanz erstrahlen lässt. Mit modernen Beats und einem uptempo Sound ist der Remix ein Muss für alle Sailor Moon-Fans und Musikliebhaber."Sag das Zauberwort (Sailor Moon)" ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Anime-Kultur und weckt nostalgische Gefühle bei vielen Fans. Der Remix von K-Fly x McN setzt dabei auf frische Elemente und bringt den Klassiker ins Hier und Jetzt. K-Fly und McN sind ein eingespieltes Team, gemeinsam haben sie bereits fünf Songs veröffentlicht. "Sag das Zauberwort" ist ihre sechste Kollaboration und auch sie soll die Charts stürmen!"Sag das Zauberwort (Sailor Moon)" von K-Fly x McN, ist ab dem 30.08.2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Sony Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://lnk.to/K-FlyxMcN_SagDasZauberwort_SailorMoon)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/f9bJqlCSDsc)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5853918