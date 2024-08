FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 127 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung des Spirituosenherstellers im Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu lasse der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sinkende Konsensschätzungen erwarten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 08:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

© 2024 dpa-AFX-Analyser