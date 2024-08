MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dem Industriekonzern stünden schwierige Zeiten bevor, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngste Aufsichtsratstreffen der Stahlsparte habe ohne strategische Entscheidungen, aber mit dem Rücktritt fast des gesamten Vorstands sowie von vier Aufsichtsratsmitgliedern geendet. In den kommenden sechs Monaten dürften Thyssenkrupp-Konzernchef Miguel Lopez und Konzern-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm über die weitere Zukunft von Thyssenkrupp entscheiden - und die Bewertung der Aktie könnte die Talsohle erreichen./gl/mis



