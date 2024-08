FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar des Investmenthauses Bryan Garnier hat am Freitag Fielmann und Mister Spex angetrieben. Die Fielmann-Papiere stiegen um 3,7 Prozent auf 43,55 Euro und damit auf ein Hoch seit Mitte Juli. Mister Spex knüpften mit plus 5,83 Prozent auf 2,54 Euro an ihren Vortageserholungsversuch ausgehend vom Rekordtief an.

Der für beide Unternehmen wichtige deutsche Brillenmarkt sei im ersten Halbjahr zwar nur moderat gewachsen, beide Unternehmen gewännen aber weiterhin Marktanteile, schrieb Analyst Cedric Rossi in einer Studie.

Der Experte stuft Fielmann bei einem Kursziel von 58 Euro mit "Buy" ein, ebenso Mister Spex mit einem Kursziel von 7 Euro./mis/jha/

DE0005772206, DE000A3CSAE2