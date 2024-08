Die laufende Woche hat es in sich für die Aktien von chinesischen EV-Herstellern wie BYD, Li Auto, Nio oder Xpeng. Nachdem sie am Mittwoch aufgrund von Sorgen über die Nachfrage im vierten Quartal deutlich abgerutscht waren, zogen sie am Tag darauf plötzlich wieder kräftig an. Welche der Aktien sollte man jetzt kaufen?

