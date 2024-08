LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rolls-Royce von 495 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksherstellers schlage weiterhin die Erwartungen und profitiere von der günstigen Nachfragesituation, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das schaffe Vertrauen in die Entwicklung der Cashflows./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 11:24 / GMT



ISIN: GB00B63H8491

