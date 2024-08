LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 49 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Essenslieferdienstes seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könnte der geplante Börsengang der Marke Talabat in Dubai den Wert der Summe der Unternehmensteile unterstreichen und beim Schuldenabbau helfen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2E4K43