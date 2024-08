Fockbek (ots) -Solarenergie ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft. Bereits heute können Hausbesitzer die zahlreichen Vorteile einer Photovoltaikanlage nutzen. Der wohl größte Vorteil ist die signifikante Reduzierung der Stromkosten - ein Aspekt, der Solaranlagen bei Verbrauchern besonders beliebt macht. Mit der Solartechnik Scheck GmbH haben Arne Segert und Eduard Scheck frühzeitig auf die Solartechnik gesetzt und in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Warum Kunden sich für ihr Unternehmen entscheiden sollten, erfahren Sie hier.Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. In den letzten Jahren haben sich jedoch sowohl die Verfügbarkeit der Anlagen als auch die Zahl der Anbieter erheblich verändert. Während es vor zwei Jahren noch schwierig war, Geräte zu beschaffen, konkurrieren die Hersteller heute darum, ihre Produkte absetzen zu können. Auch die Anzahl der Betriebe hat zugenommen, was zu einer intensiveren Konkurrenz führt. Die Jahre 2023 und 2024 verzeichneten sowohl eine Rekordzahl an Firmengründungen als auch zahlreiche Insolvenzen in diesem Bereich. "Angesichts der hohen Gründungs- und Insolvenzrate wird schnell klar, dass nur Betriebe mit fundiertem Fachwissen, solider betrieblicher Struktur und einem klaren Fokus auf das Kundenwohl langfristig bestehen können", erläutert Arne Segert, Geschäftsführer der Solartechnik Scheck GmbH. "Unternehmen, die lediglich auf schnellen Profit aus sind, richten großen Schaden bei den Kunden an - verschwinden jedoch ebenso schnell wieder vom Markt.""Umso wichtiger ist es, bei der Wahl eines entsprechenden Anbieters mit Bedacht vorzugehen", ergänzt sein Geschäftspartner Eduard Scheck. Mit der Solartechnik Scheck GmbH haben die beiden Experten ein Unternehmen gegründet, das sich seit Jahren durch die Lieferung hochwertiger Solaranlagen auszeichnet. Während Arne Segert für den kaufmännischen Bereich verantwortlich ist, bringt Eduard Scheck als Elektrikermeister seine technische Expertise ein. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Installation von Photovoltaikanlagen für private Haushalte und zunehmend auch für Vermieter, die ihren Mietern umweltfreundlichen Strom anbieten möchten. "Eine gut geplante Anlage amortisiert sich im Durchschnitt innerhalb von vier bis 15 Jahren - abhängig von Größe, Kosten und Stromverbrauch", erklärt Arne Segert. "Unsere Anlagen sind in dieser Hinsicht auf jeden Fall eine lohnende Investition."Das Rundum-sorglos-Paket der Solartechnik Scheck GmbHDie Solartechnik Scheck GmbH bietet ihren Kunden ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket, das sicherstellt, dass sie von Anfang an die Vorteile ihrer neuen Solaranlage voll ausschöpfen können. "Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden eine maßgeschneiderte Photovoltaiklösung zu bieten, um den Nutzen ihrer Investition zu maximieren", betont Arne Segert. Durch eine detaillierte Standortanalyse entwickeln die Experten ein individuelles Konzept, das das volle Potenzial einer Solaranlage optimal entfaltet. "Ob Flachdach, Schrägdach oder Freiflächenanlagen - wir finden für jede Anforderung die passende Lösung", fügt Eduard Scheck hinzu.Die Solartechnik Scheck GmbH bietet nicht nur qualitativ hochwertige Komponenten, sondern sorgt auch dafür, dass diese fachgerecht durch ihr erfahrenes Expertenteam installiert werden. "Unser Ziel ist es, den gesamten Prozess bis zur funktionsbereiten Solaranlage zu übernehmen", erklärt Arne Segert. "Unsere Kunden profitieren lediglich von den Einsparungen - den Rest übernehmen wir." Selbstverständlich setzen die Experten auf langlebige Materialien wie Aluminium für die Unterkonstruktion sowie auf sichere und effiziente Speicher- und Wechselrichterlösungen. "Als erfahrener Elektrikermeister bin ich persönlich im Unternehmen tätig und garantiere für die hohe Qualität unserer Arbeit", betont Eduard Scheck. Innerhalb von zwei Monaten wird die neue Solaranlage ans Netz angeschlossen - auch das ist durch die Experten gewährleistet. Zusätzlich bieten sie flexible Finanzierungsmodelle und Mietoptionen an, um die Anschaffungskosten für ihre Kunden zu senken.Langfristige Kundenzufriedenheit durch innovative EnergiekonzepteNeben Photovoltaikanlagen bietet die Solartechnik Scheck GmbH auch die Beschaffung und Installation von Wärmepumpen an - eine weitere Möglichkeit, die laufenden Energiekosten signifikant zu reduzieren. Dieses breite Leistungsspektrum ist das Resultat der langjährigen Erfahrung von Eduard Scheck, der als Elektrikermeister und staatlich geprüfter Techniker umfassendes Fachwissen mitbringt. Mit 37 Jahren blickt er auf eine erfolgreiche Karriere in der Elektrobranche zurück, die ihn schließlich mit dem Vertriebsexperten Arne Segert zusammengeführt hat.Arne Segert, der sich bereits mit 28 Jahren im Bereich Photovoltaik selbstständig gemacht hat, verfolgt gemeinsam mit Eduard Scheck das Ziel, neue Standards in der Branche zu setzen. "Unsere Mission ist es, erstklassige PV-Anlagen zu liefern und dabei höchste Qualitätsstandards zu garantieren", erklärt Eduard Scheck. "Es geht uns nicht um schnellen Profit, sondern darum, nachhaltige Kundenzufriedenheit zu schaffen. Unsere Kunden sollen genauso von uns profitieren, wie wir von ihnen - nur so gelingt eine kostengünstige, grüne Zukunft."