fox e-mobility AG: Detailliertes Update Düsseldorf, 30. August 2024. Update zur Investition von Yangji Die Yangji Gruppe ("Yangji") hat das Management der fox e-mobility AG darüber informiert, dass der von Yangji ursprünglich für den 30. Juni 2024 versprochene Zahlungstermin der ersten Investitionstranche von 1,9 Mio. € nun spätestens am 13. September 2024 stattfinden wird. Yangji hat eine detaillierte Erklärung für die Verzögerung abgegeben und dabei strenge regulatorische Anforderungen der koreanischen Finanzbehörden für koreanische Finanzinvestoren, insbesondere der Financial Supervisory Services (FSS), angeführt. Diese Vorschriften wurden eingeführt, nachdem koreanische Fondsinvestoren in den letzten Jahren erhebliche Verluste erlitten hatten, insbesondere bei Investitionen im Ausland. Ursprünglich hatte Yangji Asset Management in Seoul (Teil der Yangji Gruppe) vorgeschlagen, eine Immobilie in Gangnam als Sicherheit für die Investition in die fox e-mobility AG zu verpfänden, um die FSS-Anforderung zu erfüllen. Der Genehmigungsprozess für diese Immobiliensicherheit dauert jedoch länger als erwartet. Als Reaktion auf diese Herausforderung hat Yangji Asset Management deshalb als Ersatz erfolgreich eine Bankgarantie als Ausfallgarantie für die 10-Millionen-Euro-Investition in die fox e-mobility AG unterzeichnet. Die Bankgarantie wurde von zwei Konsortialbanken in Südkorea organisiert. Diese Vereinbarung ist Teil eines größeren Immobilienprojekts in Hanam-dong, Seoul, im Wert von 135 Milliarden KRW (ca. 91 Millionen Euro). Yangji hat der fox e-mobility AG versichert, dass die Abstimmung zwischen FSS, Yangji Asset Management und den Konsortialbanken in der Endphase ist. Während der Prozess der Weiterleitung relevanter Dokumente noch einige Tage dauern kann, hat Yangji dem Management bestätigt, dass die Zahlung der ersten Tranche spätestens am 13. September 2024 erfolgen wird. Die nächsten Tranchen (insgesamt 8 Millionen Euro) werden laut Vertrag vor Ende 2024 ausgezahlt. Update zur Finanzlage Aufgrund der Verzögerung bei der Zahlung der ersten Tranche durch Yangji bleibt die kurzfristige Liquiditätslage des Unternehmens sehr angespannt. Das Management konnte jedoch kurzfristige Aktionärsdarlehen erhalten und so die kurzfristige Liquidität sicherstellen. Die Rückzahlung dieser kurzfristigen Darlehen erfolgt nach Eingang der ersten Tranche bei der fox e-mobility AG. Die Ende Juli fälligen Rückzahlungen von Darlehen an Cime Invest AG und Atlas Special Opportunities LLC wurden einvernehmlich auf Mitte bzw. Ende September 2024 verschoben. Update Jahresabschluss 2023, Halbjahresabschluss 2024, Generalversammlung Der Jahresabschluss und Lagebericht 2022 wurden am 24. Juni 2024 veröffentlicht, daher konnten die Arbeiten und die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erst Ende Juni 2024 beginnen. Aufgrund der unerwarteten Verzögerung der Zahlung von Yangji mussten auch die dem Abschlussprüfer bereits vorliegende Cashflow-Planung und der Lagebericht angepasst werden. In Abstimmung mit der Verfügbarkeit des Abschlussprüfers soll die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 nun im September/Oktober abgeschlossen sein. Die Börse Düsseldorf hat der Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 auf den 30. Oktober 2024 und für die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2024 auf den 30. November 2024 zugestimmt. Dies bedeutet auch, dass die Hauptversammlung voraussichtlich im Dezember 2024 stattfinden wird. Der genaue Termin für die Hauptversammlung wird zusammen mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 kommuniziert. fox e-mobility wird in einer neuen Pressemitteilung die nächsten Schritte der Fahrzeugentwicklung und der Unternehmensstrategie nach der Zahlung der ersten Tranche durch Yangji erläutern. Kontakt: ir@fox-em.com fox e-mobility AG

