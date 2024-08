DORTMUND (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen ICE-Werks in Dortmund beginnen. Wie der bundeseigene Konzern mitteilte, hat das Eisenbahn-Bundesamt den Planfeststellungsbeschluss für das Großprojekt erlassen. "Die Baugenehmigung für das neue ICE-Werk Dortmund ist eine gute Nachricht für alle, die in Deutschland mit der Bahn unterwegs sind. Ich freue mich auf den Spatenstich noch in diesem Jahr", sagte der für den Fernverkehr zuständige DB-Vorstand Michael Peterson laut Mitteilung. Die DB investiert mehr als 400 Millionen Euro in das neue ICE-Werk, das 2027 fertig sein soll. 500 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Gebaut wird das Werk auf einer 25 Hektar großen Fläche auf dem Gelände des 2007 stillgelegten Güterbahnhofs Westfalia in der Nachbarschaft des Dortmunder Hafens. Die Fläche gehört der DB. Geplant wird das Projekt bereits seit mehreren Jahren.

Die ICE-Flotte der Bahn soll bis Ende des Jahrzehnts weiter anwachsen - von aktuell mehr als 400 auf dann 450 Züge. Daher braucht die Bahn zusätzliche Instandhaltungswerke und Abstellkapazitäten./nif/DP/jha