Erfurt/Dresden - Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv bleibt die CDU in Sachsen stärkste Kraft (33 Prozent). Im Vergleich zu Anfang August ist der Wert konstant geblieben. Die AfD hat seit Anfang August einen Prozentpunkt gewonnen, 31 Prozent der Befragten gaben an, die AfD wählen wollen. Das BSW verliert im Vergleich zum Monatsbeginn einen Prozentpunkt und steht jetzt bei 12 Prozent. Dahinter liegen die Ampelparteien: Auf die SPD würden 7 Prozent und auf die Grünen 6 Prozent der Stimmen entfallen.



In Thüringen liegt die AfD weiterhin vorne. Sie erreicht unverändert seit Anfang August 30 Prozent und belegt damit Platz eins. Dahinter dann die CDU mit 22 Prozent und das BSW mit 17 Prozent. Auch in Thüringen hat das BSW seit Anfang des Monats einen Prozentpunkt verloren. Im Januar lag die Partei um Sahra Wagenknecht jedoch in beiden Bundesländern nur bei 4 Prozent. Die Linke steht bei 14 Prozent, eine Verbesserung um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Monatsbeginn. SPD erreicht 7 Prozent, die Grünen 4 Prozent. Beide Werte haben sich seit Monatsbeginn nicht verändert.



Am Sonntag finden in Thüringen und Sachsen Landtagswahlen statt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur