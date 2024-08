Die meistgehandelten Produkte: DAX erreicht neues Allzeithoch am letzten Handelstag im August

Der DAX® setzte am letzten Handelstag im August seine Rally fort und erreichte einen neuen Höchststand. Der deutsche Leitindex kletterte am Freitag zeitweise um 0,2 Prozent auf 18.957 Punkte und hielt sich auch zur Mittagszeit mit einem Plus von 0,1 Prozent im grünen Bereich. Damit summiert sich das Jahresplus auf beeindruckende 13 Prozent. Trotz des scharfen Rücksetzers zu Monatsbeginn bleibt die August-Bilanz klar im positiven Terrain.

Bei den Faktor-Optionsscheinen standen heute der DAX® und der NASDAQ-100® im Fokus, da Anleger auf starke Schwankungen bei den beiden Indizes spekulierten. Im klassischen Optionsscheinhandel dominieren der DAX®, NASDAQ-100®, Rheinmetall und NVIDIA das Handelsgeschehen, da sowohl Tech- als auch Rüstungswerte stark im Fokus der Investoren stehen. NVIDIA zieht dank seiner KI-Erfolge besonders viel Aufmerksamkeit auf sich, gefolgt von Rheinmetall, das von zunehmenden Aufträgen profitiert. Im Bereich der Faktor-Optionsscheine waren heute neben NVIDIA auch Fresenius und Rheinmetall besonders gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC71BY 2,2 18927,5 Punkte 19114,69 Punkte 77,58 Open End DAX® Call HD860S 6,2 18924,5 Punkte 18314,89 Punkte 29,81 Open End NASDAQ-100® Call HD80XD 2,75 19325,45 Punkte 19340,00 Punkte 84,59 Open End Gold Call HD7W8W 9,08 2522,88 USD 2423,66 USD 25,90 Open End NASDAQ-100® Put HD26QG 17,56 19325,45 Punkte 21397,99 Punkte 9,79 Open End

onemarkets by UniCredit; Stand: 30.08.2024; 12:00 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD0UPT 3,16 18921 Punkte 19600,00 Punkte 62,02 17.12.2024 Rheinmetall Call HD1QXB 17,94 544,8 EUR 400,00 EUR 3,06 17.12.2025 NVIDA Corp. CALL HD5R78 15,48 119,28 USD 140,00 USD 8,87 18.06.2025 DAX® Put HD3WZN 5,01 18928 Punkte 18000,00 Punkte 36,41 17.06.2025 DAX® Put HD3WZV 6,74 18928 Punkte 18700,00 Punkte 27,11 17.06.2025

onemarkets by UniCredit; Stand: 30.08.2024; 12:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag RheinmetallLong HC4BYQ 48,37 544,6 EUR 407,06 EUR 3 Open End Fresenius SE & Co.Long HC15YN 18,52 33,435 EUR 24,936 EUR 3 Open End DAX Long HD80LK 14,79 18954 Punkte 18285,32 Punkte 15 Open End NVIDA Corp. Long HD7Z3U 4,01 119,375 USD 114,09 USD 10 Open End DAX Long HC01KE 8,59 18954 Punkte 11350,535 Punkte 2 Open End

onemarkets by UniCredit; Stand: 30.08.2024; 12:00 Uhr

