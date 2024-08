Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Dr. med. Bernd Kolbe tritt am 1. September 2024 sein Amt als neuer Chefarzt der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt an. Er folgt auf Privatdozentin Dr. med. Renée Andrea Fuhrmann, die in den Ruhestand geht.Im Januar 2011 übernahm Privatdozentin Dr. med. Renée Andrea Fuhrmann die Chefarzt-Position der damals neu eröffneten Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am Standort Bad Neustadt und hat seitdem maßgeblich zum Aufbau und zur Weiterentwicklung des Fachbereiches beigetragen. Neben ihrer fachärztlichen Tätigkeit ist sie langjähriges Vorstandsmitglied der Deutschen Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk e.V. (D.A.F.) und stellte während ihrer beruflichen Laufbahn wichtige Weichen für die Belange des speziellen Fachbereiches. Nach 13 Jahren als Chefärztin der Abteilung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie übergibt die anerkannte Expertin auf diesem chirurgischen Spezialgebiet mit dem Eintritt in den Ruhestand den Staffelstab samt vollständiger ärztlicher Leitung an ihren langjährigen Oberarzt Dr. med. Bernd Kolbe."Wir danken Frau Dr. Fuhrmann sehr herzlich für ihren außerordentlichen Einsatz und das langjährige Engagement, das sie dem Klinikum entgegengebracht hat und wünschen ihr für ihre persönliche Zukunft alles Gute", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und fügt hinzu: "Unter ihrer Leitung ist eine bundesweit renommierte Spezialklinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie entstanden, die zum Erfolg des Klinikums beigetragen hat, nicht zuletzt, weil ihr die Stärkung und Weiterentwicklung des gesamten muskuloskelettalen Fachbereichs immer ein besonderes Anliegen war."In der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt werden heute in einem weit überregionalen Einzugsgebiet jährlich mehr als 2.000 Patienten mit angeborenen oder erworbenen Erkrankungen sowie Verletzungsfolgen des Fußes und Sprunggelenks behandelt. Geleitet wird die Abteilung künftig von Dr. med. Bernd Kolbe. Zu seinen Spezialgebieten zählt unter anderem die Korrektur von Achsenfehlstellungen an Unterschenkel und Fuß. Der 52-jährige zertifizierte Fußchirurg besitzt vielfältige Fachweiterbildungen. Dazu gehören die Zusatzbezeichnungen Handchirurgie, Sportmedizin, Physikalische Therapie sowie Chirotherapie. Zudem hat der Facharzt für Orthopädie von der Deutschen Assoziation für Fuß und Sprunggelenk e.V. (D.A.F.) erneut das Personenzertifikat "Spezielle Fuß- und Sprunggelenkchirurgie" erhalten.Auch die Klinikleitung freut sich über den neuen Chefarzt: "Herr Dr. Kolbe bringt Expertise auf dem gesamten Gebiet der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie mit. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen geschätzten Kollegen aus den eigenen Reihen als Chefarzt gewinnen konnten. Als renommierter Experte seines Fachs wird er die hohen Qualitätsstandards unserer Fuß- und Sprunggelenkchirurgie erfolgreich fortsetzen", erklärt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Die Geschäftsführende Direktorin Hannah Gilles ergänzt: "Herr Dr. Kolbe ist in seiner neuen Position ein großer Gewinn für unseren Campus: Als Oberarzt und chefärztlicher Stellvertreter der Abteilung hat er bereits gezeigt, dass er fachlich im gesamten medizinischen Leistungsspektrum, aber auch in Führungsaufgaben versiert ist. Wir begrüßen Herrn Dr. Kolbe in seiner neuen Position und wünschen ihm und seinem Team weiterhin gutes Gelingen."Nach seinem Medizinstudium in Frankfurt am Main war Dr. Kolbe von 2000 bis 2007 an der Elisabeth-Klinik Olsberg Bigge tätig - erst als Arzt im Praktikum, dann als Assistenzarzt, zwei Jahre als Facharzt und zuletzt ein Jahr als Oberarzt. Im November 2007 kam Dr. Kolbe an das RHÖN-KLINIKUM nach Bad Neustadt. In der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie war er Oberarzt der ersten Stunde und gehörte von Beginn an - seit 2011 - zum Team von PD Dr. Renée Andrea Fuhrmann. Der erfahrene Chirurg aus Bad Neustadt ist mit einer Ärztin verheiratet und Vater von vier Kindern."Seit Beginn der Klinik für Fußchirurgie im Jahr 2011 hier im Haus konnte ich mir vollumfängliches Fachwissen in meinem Spezialgebiet aneignen. Unter der Leitung von Frau Dr. Fuhrmann bestand die Möglichkeit, das gesamte Gebiet der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie zu erlernen, zu vertiefen und zur Expertise zu entwickeln. Dafür bin ich ihr sehr dankbar", erklärt Dr. Kolbe. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, an die erfolgreiche Arbeit meiner Vorgängerin nahtlos anknüpfen zu können. Eine hoch qualitative Versorgung unserer Patientinnen und Patienten liegt mir dabei besonders am Herzen und muss dabei im Mittelpunkt stehen."Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5854341