Köln (ots) -Welche Rolle spielt die Wirtschaft in den Programmangeboten des WDR? Wie werden Unternehmen dargestellt - und wie wird die Berichterstattung wahrgenommen? Darum drehte sich der Dialog "Wirtschaft trifft WDR", der am Donnerstag, den 29. August 2024, im WDR-Landesstudio Essen stattfand. Zusammengekommen waren Wirtschaftsvertreter:innen, WDR-Intendant Tom Buhrow und WDR-Redakteur:innen für einen gemeinsamen Austausch."Wir wollen heute erfahren, wie die Sicht der Wirtschaftsvertreter auf unsere Berichterstattung ist, wo wir dazulernen können", sagte Gabi Ludwig, Chefredakteurin der WDR-Landesprogramme. "Denn Wirtschaft in all ihren Facetten ist ein wichtiger Teil unseres Programms."Eingeladen waren Vertreter:innen aus allen Bereichen der Wirtschaft aus ganz NRW. Knapp 30 Gäste aus Unternehmen und Verbänden kamen zum Dialog.Wirtschaft, deren regionale Aspekte und das Aufzeigen vielfältiger Perspektiven sind ein wichtiger Bestandteil des WDR-Programms. Wichtige Ereignisse in der regionalen Wirtschaft haben einen festen Platz in den Lokalzeit-Ausgaben, und die landespolitische Redaktion berichtet regelmäßig im Fernsehmagazin "Westpol" und in der WDR 5-Sendung "Westblick" über wirtschaftspolitische Themen aus NRW, zum Beispiel ausführlich über den Strukturwandel im rheinischen Revier. Auch der halbstündige Podcast "Rheinblick" greift regelmäßig Themen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik auf.