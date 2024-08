Der Australische Dollar (AUD) dürfte in einer Bandbreite von 0,6775 bis 0,6820 gehandelt werden. Sollte der AUD unter 0,6730 fallen, würde dies bedeuten, dass 0,6870 nicht in Sicht ist, so die Devisenanalysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Lee Sue Ann. Aufwärtsbewegung in Richtung 0,6820 24-Stunden-Analyse: "Unsere Annahme, dass sich der AUD gestern ...

