Wochenausblick: Knackt der DAX® nach zwei Allzeithochs jetzt die 19.000 Punkte?

Der DAX® hat am letzten Handelstag im August einen neuen Höchststand von fast 18.971 Punkten erreicht. Damit liegt der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn nun mehr als 13 Prozent im Plus. Auch die Monatsbilanz ist trotz eines schwachen Starts insgesamt positiv ausgefallen. Der S&P 500® konnte frühe Verluste der Woche reduzieren und steuert auf den vierten monatlichen Anstieg in Folge zu. Die Aktienmärkte steigen derzeit, nachdem neue Wirtschaftsdaten die Erwartungen bestärkten, dass die Federal Reserve in diesem Jahr die Zinsen mehrfach senken wird.

Anleihenmärkte bleiben weitgehend stabil, während Händler mit Zinssenkungen der Fed von insgesamt etwa 100 Basispunkten bis Jahresende rechnen. Fed-Chef Jerome Powell bestätigte letzte Woche die Absicht der Zentralbank, die Leitzinsen zu senken, und bekräftigte, dass er eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarktes verhindern möchte. Der Markt rechnet daher fest mit einer Zinsentscheidung im nächsten Monat.