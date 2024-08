In der Automobilbranche ist derzeit viel Bewegung. Chinesische Konzerne streben nach oben, während zahlreiche westliche Autobauer vor allem im E-Segment Schmerzen haben. Und so klafft auch die Performance der Auto-Aktien auf Jahressicht weit auseinander. Unter den Top-Performern sind einige Überraschungen dabei. AKTIONÄR-Leser waren bei vier der fünf Titel rechtzeitig an Bord.

Den vollständigen Artikel lesen ...