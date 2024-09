Köln (ots) -Zum Auftakt der Aktion "Speisen für Waisen" rief Islamic Relief Deutschland heute vor dem Brandenburger Tor zu Solidarität mit den Kindern in Kriegs- und Krisengebieten auf. Mit einer 50m langen gedeckten Tafel wurde symbolisch der vielen Millionen Kinder gedacht, die täglich vom Tod bedroht sind.Deutschlands größte ehrenamtliche Aktion von Muslimen und Nichtmuslimen "Speisen für Waisen" setzte heute am Antikriegstag ein Zeichen gegen das Vergessen und für Frieden. Weltweit leben über 468 Millionen Kinder in Konfliktgebieten. Sie sind oft schwer traumatisiert, haben Angst vor den geringsten Geräuschen und wissen nicht, ob sie eine Zukunft haben. Denn täglich kämpfen sie ums Überleben, darum, nicht getötet zu werden oder zu verhungern. Unzählige Kinder werden in Konfliktgebieten zu Waisenkindern.Eine symbolisch gedeckte Tafel vor dem Brandenburger Tor machte diese Kinder sichtbar und rief zum gemeinsamen Engagement für die Ärmsten dieser Welt auf. Mehrere hundert Menschen folgten diesem Aufruf und bekundeten ihre Solidarität mit den Waisenkindern."Kinder haben im Krieg alles verloren: ihre Familienangehörigen, aber auch die Zuversicht, dass das Leben eine Zukunft für sie bereithält. Diese Kinder wurden ihrer Kindheit beraubt" berichtet Nora Shamroukh, Kampagnenkoordinatorin von "Speisen für Waisen", die mit syrischen Kindern vor Ort gesprochen hat. "Ihr Bildungsweg wurde abgeschnitten, es gibt keine Gesundheitsversorgung, die Familien haben kaum Möglichkeiten, sich wieder einen Lebensstandard zu erarbeiten, weil die Infrastruktur zerstört wurde. Auch wenn der Krieg vorbei ist: Die Unterstützung für diese Kinder muss unbedingt weitergehen!" appelliert Nora Shamroukh.Die AktionIslamic Relief Deutschland ruft Muslime und Nichtmuslime in ganz Deutschland auf, gemeinsam ein Essen mit Familie, Freunden oder Bekannten zu veranstalten und dabei Spenden zugunsten von Waisenkindern zu sammeln. Die Erlöse der diesjährigen Aktion kommen Waisenkindern im Krieg zugute, die dringend Hilfe benötigen. Allein in Syrien und Jemen haben Millionen von Kindern seit fast einem Jahrzehnt keine Kindheit mehr. In Gaza und im Sudan leiden sie an Hunger und sind täglich mit dem Tod konfrontiert. Islamic Relief Deutschland setzt sich seit über 25 Jahren für Menschen in Not ein.Islamic Relief Deutschland unterstützt derzeit rund 14.000 Kinder in 25 Ländern.Weitere Informationen, Bild-, Filmmaterial und Themenvorschläge unter: www.speisen-fuer-waisen.deService für Journalistinnen und Medienvertreter:"Speisen für Waisen"-Essen: Wenn Sie ein privates "Speisen für Waisen"-Essen begleiten möchten, melden Sie sich gerne. Genauere Informationen zu Ort und Zeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.Aktion "Speisen für Waisen" - Machen Sie mit! Gemeinsam essen, gemeinsam helfen. Aktionszeitraum vom 01.09.2024 bis 15.10.2024Islamic Relief Deutschland ruft Muslime und Nichtmuslime in ganz Deutschland auf, gemeinsam ein Essen mit Familie, Freunden oder Bekannten zu veranstalten und dabei Spenden zugunsten von Waisenkindern in der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien zu sammeln. Teilnehmen kann jeder, egal welcher Religion und Herkunft. Auch für die Gestaltung des Essens gibt es keine Vorgaben. Ob schlicht oder vielfältig, jeder ist herzlich eingeladen, sich für den guten Zweck einzusetzen.Jetzt anmelden und kostenloses Aktionsmaterial bestellen!Telefon: 0221 200 499-2213Internet: www.speisen-fuer-waisen.dePressekontakt:Frau Luise Scholl | Koordinationsbüro "Speisen für Waisen" presse@speisen-fuer-waisen.de | Telefon 030 29 77 24 22Original-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50131/5855061