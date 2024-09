DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer hat einen anderen politischen Stil in der Bundespolitik gefordert. "Es gibt ein großes Politik-Misstrauen, das muss enden. Hier muss ein anderer politischer Stil in diesem Land in Berlin einziehen", sagte Kretschmer in einem ARD-Interview. Die Menschen seien sauer über die Bundespolitik. "Es kann ja nicht sein, dass eine Wahl nach der anderen hier im Desaster endet", sagte der CDU-Politiker. "Wie soll das eigentlich mit der Bundestagswahl gehen? Ist es wirklich geplant, dass dieses Land den Populisten ausgeliefert wird?"

Mit Blick auf die Regierungsbildung in Sachsen warb er um Geduld. "Es braucht viele Gespräche, es braucht auch Geduld", sagte Kretschmer. Für ihn sei wichtig, dass Sachsen bei den Gesprächen im Mittelpunkt stehe./nif/DP/nas