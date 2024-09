SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen:

"Wochen, ja Monate der Aggressivität und des Populismus gehen zu Ende. Selten zuvor zeigten sich Wahlkämpfe so roh, so enthemmt, so hasserfüllt. Die Thüringer und Sachsen haben gewählt. Aber Erleichterung bedeutet dieser Fakt keinesfalls. Denn einfach wird es auch künftig nicht in den beiden Ländern - die Lage war, ist und bleibt kompliziert. Weil bisherige politische Gewissheiten ebenso wie die Bindung an Parteien außer Kraft gesetzt wurden, die Parteienlandschaft sich völlig durcheinandergewirbelt zeigt. Aber auch, so ehrlich muss man sein, die Schwäche von CDU, SPD, FDP und Grünen hat die anderen so stark werden lassen. Dass AfD und BSW solche Erfolge verzeichnen, obwohl sie oft kaum mehr als Worthülsen anzubieten haben und offen bleibt, wie sie regieren wollen - traurig, aber wahr."/yyzz/DP/nas