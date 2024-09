Viele Bereiche und Funktionen unseres Lebens haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Metamorphose, ja eine Revolution erlebt. Dies gilt auch für den Obstanbau, berichtet das Pressestelle-Team der Kampagne "Zeit für eine nachhaltige Obstproduktion". Heutzutage, in einer Zeit, in der ständig versucht wird, die Produktion so nachhaltig wie möglich zu gestalten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...