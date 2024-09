© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der Sommer endet und damit auch die normalerweise eher ruhigen Sommermonate, auch wenn der Juli und August dieses Mal eher aufregend waren. Was bringt der September? Der Wochenausblick von Lars Wißler.Die Liquidität und die Volumina waren über den Sommer hinweg eher niedrig und in den kommenden zwei Wochen wird es noch einmal deutliche Rotationen in den Depots der Investoren geben, die sich auf das zweite Halbjahr vorbereiten. In der kommenden Woche sind die erwarteten äußeren Einflüsse eher spärlich zu finden, bis am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA kommen. Diese können bei Schwäche deutliche Verwerfungen auslösen, denn an ihnen hängt ein erstes starkes Signal für eine nahende …