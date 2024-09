Berlin (ots) -Geschäftsführer Dr. Joachim Bühler zu den Wahlergebnissen: "Alarmsignal für die soziale Marktwirtschaft und unsere Demokratie."Thüringen und Sachsen haben gewählt. Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, kommentiert die Ergebnisse der Landtagswahlen:"Die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen sind ein Alarmsignal für unsere Gesellschaft, für die Demokratie und für unsere soziale Marktwirtschaft. Die wirtschaftspolitischen Positionen der AfD-Landesverbände sind schädlich für die Wirtschaft und gefährden den Wohlstand in unserem Land. Eine Euro- und EU-feindliche Politik, Fremdenfeindlichkeit und Angriffe auf rechtsstaatliche Prinzipien schaden den heimischen Unternehmen, vernichten Arbeitsplätze und führen zu Wohlstandsverlusten in Milliardenhöhe.""Die ostdeutschen Bundesländer sind attraktive Standorte für die Wirtschaft. Aber es fehlt an qualifizierten Fachkräften für mehr Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Weltoffenheit, Toleranz und eine seriöse Standortpolitik sind die Basis für die Gewinnung von Fachkräften und für Investitionen aus dem In- und Ausland. Davon profitieren alle.""Jetzt kommt es darauf an, das Vertrauen in die Politik und unsere Demokratie zurückzugewinnen. Dafür brauchen wir politische Lösungen statt populistischer Parolen. Extremistische Parteien führen in die Sackgasse."Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband |www.x.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5855165