02.09.2024 / 07:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. München, 2. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. ("Neue Anleihe") zu prüfen. Arctic Securities AS and Pareto Securities AS ("Manager") wurden beauftragt, ab dem 3. September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren. Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) ("Bestehende Anleihe"), abhängig von der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten. Gemäß den Bedingungen der Bestehenden Anleihe ist den Gläubigern der Bestehenden Anleihe ("Bestehende Anleihegläubiger") ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der Bestehenden Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der Neuen Anleihe zeichnen. Für weitere Informationen über die Neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der Bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die Manager. Die endgültige Entscheidung über die Emission der Neuen Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Für Fragen an die Manager wenden Sie sich bitte an:

Thomas Hasner

Head of DCM Norway, Arctic Securities

E-Mail: th@arctic.com

Maximilian Moser

Partner, Investment Banking, Pareto Securities

E-Mail: Maximilian.moser@paretosec.com



