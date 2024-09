Zürich - Der Kurs des US-Dollars hat sich über das Wochenende gegenüber dem Euro und dem Franken weiter stabilisiert. Nachdem die US-Währung davor über Tage wegen der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA an Wert eingebüsst hatte, steht es am Montagmorgen wie schon grösstenteils am Freitag bei der Marke von 0,85 Franken. Konkret notiert das Duo USD/CHF aktuell bei 0,8499, nachdem es am letzten Donnerstag noch auf ein Jahrestief von 0,8398 abgestürzt ...

