The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2024



ISIN Name

NO0010856966 LIFEFIT GR. FLN 19/25

XS2049616548 SIEMENS FIN 19/24 MTN

DE000DW6CX71 DZ BANK IS.A1861

CH0398677713 C.A.B.E.I. 18-24 MTN

DE000HLB4RV7 LB.HESS.THR.CARRARA09B/18

DE000A2NBKK3 DT.PFBR.BANK MTN.35325

CH0465044623 BMW INT. INV 19/24 MTN

DE000BRL9451 NORDLB IS. 14/24

