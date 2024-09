TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind am Montag durchwachsen in die neue Woche gestartet. Mancherorts gab es positive Vorzeichen bei relativ wenig Bewegung, in China allerdings waren die Verluste recht deutlich nach mit Enttäuschung aufgenommenen Konjunkturdaten.

Auf der positiven Seite standen die Börsen in Japan und Australien. Der Nikkei 225 legte in Tokio um 0,14 Prozent auf 38.700,87 Punkte zu, während der S&P/ASX 200 in Sydney um 0,22 Prozent auf 8.109,90 Zähler stieg.

In China kamen bei Anleger nach deutlichen Kursgewinnen am Freitag wieder Zweifel auf, ob die staatlichen Bemühungen zur Unterstützung der angeschlagenen Wirtschaft greifen. Der am Samstag veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war im August auf ein Sechsmonatstief von 49,1 Punkten gefallen. Er liegt damit schon seit vier Monaten unter der Marke von 50 Punkten, ab der von einer Ausweitung der Industrieaktivität ausgegangen wird. Dass die vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erhobenen Stimmungsdaten ein deutlich besseren Bild zeichneten, half zunächst nicht.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sackte um 1,65 Prozent auf 17.692,93 Punkte ab. Der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandsaktien verlor mit 3.265,31 Zählern in ähnlich hohem Maße. Zum Thema in Shanghai wurde die Aktie von New World Development, die um fast 14 Prozent absackte. Der hoch verschuldete Immobilienentwickler hatte angekündigt, dass er mit dem ersten Jahresverlust seit zwei Jahrzehnten rechnet./tih/mis

