DJ HDE: Verbraucherstimmung spürbar verschlechtert und im negativen Trend

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im September spürbar verschlechtert. Es zeigt sich laut HDE "ein negativer Trend". Infolgedessen nehme die Konsumzurückhaltung zu. Das aktuelle HDE-Konsumbarometer fällt zum dritten Mal in Folge und steht bei 96,93 nach 97,70 Punkten im August. Der abnehmende Optimismus stehe im Zusammenhang mit der schlechteren Stimmung in der Wirtschaft sowie dem aktuellen konjunkturellen Ausblick.

"Damit wird der private Konsum in den kommenden Monaten kein signifikantes Wachstum erreichen können. Die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung noch in diesem Jahr verringert sich zunehmend", erklärte der HDE. Damit werde es wahrscheinlicher, dass in diesem Jahr eine Erholung weder gesamtwirtschaftlich noch beim privaten Konsum gelingen werde. "Es ist kein Wachstumsimpuls für den Einzelhandel in Sicht. Ohne den privaten Konsum als Wachstumstreiber verdüstert sich zudem der weitere konjunkturelle Ausblick. Eine gesamtwirtschaftliche Stagnation - wenn nicht sogar ein BIP-Rückgang - im Gesamtjahr wird wahrscheinlicher", sagte der HDE mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher seien mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung sowie auf das eigene Einkommen pessimistischer. In der Folge planten die Konsumenten für die kommenden Monate weniger Anschaffungen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2024 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.