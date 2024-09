Altenholz (ots) -Dataport hat das Angebot seiner Fachtraineeprogramme erweitert. Ab sofort haben Hochschulabsolventinnen und -absolventen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines "Training on the Job" in den Bereichen Consulting (IT-Beratung) und Projektmanagement zu qualifizieren. Ziel der Traineeships ist der Einstieg auf eine Position als Consultant beziehungsweise Agile Coach oder als Projekt-, Anforderungs- oder Testmanager.Dataport setzt auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, um angesichts des Fachkräftemangels in der IT-Branche qualifiziertes Personal selbst zu entwickeln. Mit den Fachtraineeprogrammen bildet Dataport seit 2018 Hochschulabsolventinnen und -absolventen gezielt für fachspezifische Aufgaben aus. Die neuen Fachtraineeprogramme ergänzen die etablierten Angebote zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder in der IT-Sicherheit. Insgesamt bietet Dataport 40 Fachtraineestellen an. Nach erfolgreichem Abschluss werden die Trainees in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die Übernahmequote liegt bei nahezu 100 Prozent.Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "Dataport braucht Fachkräfte auch in der IT-Beratung und im Projektmanagement, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. In unseren Traineeprogrammen bilden wir diese passgenau selbst aus. Damit verfügen wir auch in Zeiten des Fachkräftemangels jederzeit über die nötige Expertise für den digitalen Wandel in der Verwaltung. Für Hochschulabsolventinnen und -absolventen sind die Programme eine attraktive Möglichkeit, in die IT-Branche einzusteigen - bei besten Arbeitsbedingungen und einem am Gemeinwohl orientierten Unternehmen."Die neuen Programme richten sich an Absolventinnen und Absolventen unterschiedlicher Fachrichtungen. Dazu gehören Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik aber auch Verwaltungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften.Im Programm Consulting arbeiten die Trainees zum Beispiel im Change-Management bei der Einführung von neuen Anwendungen in Landes- oder Kommunalverwaltungen mit. Bewerberinnen und Bewerber benötigen einen Bachelor-Abschluss. Die vier für 2024 verfügbaren Stellen konnten bereits erfolgreich besetzt werden.Im Projektmanagement erarbeiten sich die Trainees Methodenkompetenz für agiles, klassisches und hybrides Management von Projekten unterschiedlicher Größe. Ziel des Traineeships ist es, Projekte eigenständig von der Bedarfsanalyse über die Risikoabschätzung bis zur Übergabe an den Kunden durchzusteuern. Für dieses Programm ist ein Masterabschluss erforderlich. In diesem Jahr sind noch fünf Plätze vakant.Link zu den aktuellen Stellenangeboten (https://karriere.dataport.de/) von DataportPressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5855272