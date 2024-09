NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 488 auf 599 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman verglich die Bewertung des Luxuskarossen-Herstellers in einer am Montag vorliegenden Studie genauer mit jener des Luxusgüterherstellers Hermes. Er kommt zu dem Schluss, dass die bisherige Bewertung auf Basis von vier Verhältniskennziffern für Ferrari nicht mehr angemessen sei. Er reduzierte diese Basis nun auf zwei: Das Verhältnis vom Unternehmenswert zum Umsatz und zum operativen Ergebnis (Ebitda)./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 02:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 04:10 / UTC



