Kurz vor dem heutigen XETRA-Handelsstart noch ein schneller Blick auf die Fielmann Aktie, die am Freitag auf Schlusskursbasis mehr als 5 Prozent an Wert gewinnen konnte. Und der Schlusskurs von 44,15 Euro war an dem Tag nicht einmal das Hoch, das bei 45,00 Euro notiert wurde. Aktuell meldet Tradegate am Montagmorgen für Fielmanns Aktienkurs eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...