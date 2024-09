BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Produzent Li Auto hat seine Auslieferungszahlen für den August veröffentlicht und zum Vormonat ein kleines Minus gezeigt. Li Auto Inc. (Nasdaq: LI, ISIN: US50202M1027) lieferte im Monat August 2024 insgesamt 48.122 Einheiten an Elektroautos aus, ein Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...