Berlin (ots) -Das Stipendienprogramm der Hans Weisser Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) fördert individuelle Lern- und Weiterqualifizierungsvorhaben im Ausland, die eine Laufzeit von 2 bis 12 Monaten haben und zwischen April und Dezember 2025 neu begonnen werden. Das Stipendium richtet sich an junge Berufstätige sowie Gründerinnen und Gründer bis 40 Jahre, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Gefördert werden zum einen individuelle Lernvorhaben im Ausland - wie beispielsweise Recherche- und Netzwerkreisen oder Hospitationen. Zum anderen sind auch Weiterqualifizierungsvorhaben mit Zertifikat oder Abschluss sowie Studienaufenthalte möglich. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. Oktober 2024.Das Hans Weisser Stipendium bietet die Chance, im Ausland neue Perspektiven und Impulse für ein Projekt, eine Gründungsidee oder den nächsten beruflichen Schritt zu gewinnen. Neben der persönlichen Weiterentwicklung sollten die Bewerberinnen und Bewerber auch darauf abzielen, nachhaltig einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.Wichtige Bewerbungsvoraussetzungen sind unter anderem gesellschaftliches Engagement, ein akademischer Abschluss (ab Bachelor) oder Meisterbrief sowie mindestens zwei Jahre qualifizierte Berufs- oder Gründungserfahrung.Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft bietet vier digitale Infoveranstaltungen während des Bewerbungszeitraums an. Der erste Termin findet am Montag, den 09. September 2024, von 13:00 bis 13:30 Uhr statt. Mehr Informationen zu den Terminen sowie alle Details zum Stipendium: www.sdw.org/hans-weisser-stipendium.Pressekontakt:Markus Reiniger, Referent Kommunikation und Partnerschaften, Stiftung der Deutschen Wirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-32, E-Mail: presse@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5855307