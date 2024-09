Baierbrunn (ots) -Der Schwangerschaftsabbruch steht im Strafgesetzbuch neben Mord und Totschlag - eine Kriminalisierung, die dringend aufhören muss, fordert Dr. Alicia Baier, Vorsitzende des Vereins Doctors for Choice Germany. Im gesundheit-hören-Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie! spricht die Ärztin mit Apotheken Umschau-Chefredakteurin Julia Rotherbl über die fehlende Ausbildung zum Thema Schwangerschaftsabbruch, hartnäckige Abtreibungsmythen - und warum die Bundesregierung jetzt handeln sollte.Schwangerschaftsabbrüche sollten in der Frühphase legal sein. Zu dieser Empfehlung kommt eine vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Studie. Im April dieses Jahres lagen diese Ergebnisse auf dem Tisch. "Ein ganz klarer Auftrag an die Regierung, Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuchs zu regeln", sagt Dr. Alicia Baier, Vorsitzende des Vereins Doctors for Choice, in Frau Doktor, übernehmen Sie!, dem Podcast für Frauen in der Medizin von gesundheit-hören und Apotheken Umschau Pro. Passiert ist seit Bekanntwerden der Studienergebnisse allerdings nichts. Baiers Befürchtung: Die aktuelle Regierung drückt sich vor der Verantwortung, und die nächste Bundesregierung wird dieses Thema dann womöglich nicht mehr anpacken.Doctors for Choice setzt sich auch dafür ein, dass Schwangerschaftsabbrüche endlich an den Unis gelehrt werden. Alicia Baier, derzeit Ärztin in Weiterbildung im Bereich Gynäkologie im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin, berichtet, dass sie in sechs Jahren Medizinstudium keine Veranstaltung speziell zum Thema Schwangerschaftsabbruch hatte. "Dabei sind Schwangerschaftsabbrüche, wenn man die Häufigkeit anschaut, fast in der Größenordnung von Blinddarmentfernungen."Die Forderung der Ärztin: Das Thema sollte flächendeckend in jedem Medizinstudium vorkommen. "Damit man überhaupt die Möglichkeit hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und es muss im Fach Gynäkologie behandelt werden, da sollte es wirklich um die Methoden gehen", so Alicia Baier. Nach wie vor halten sich Abtreibungsmythen, die zum Teil von Abtreibungsgegner:innen bewusst in Umlauf gebracht werden. Zum Beispiel, dass Schwangerschaftsabbrüche total gefährlich sind und zu Unfruchtbarkeit führen. "Meine Erfahrung ist, dass diese Mythen innerhalb der Medizin noch sehr präsent sind", beobachtet Baier.Es sei erschreckend, wie wenig in der Diskussion oft auf Evidenz geschaut werde, beklagt die Doctors-for-Choice-Vorsitzende. Dabei gebe es klare internationale gynäkologische Empfehlungen sowie eine Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation WHO, die eineAbschaffung der Beratungspflicht und der Pflichtwartezeit bei geplanten Schwangerschaftsabbrüchen sowie eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen befürworteten. "Mit diesen ganzen Versuchen, Frauen davon abzuhalten, ihre Schwangerschaft abzubrechen, schafft man es überhaupt nicht, die Zahl der Abbrüche zu senken", sagt Baier. "Am Ende bedeutet es nur Stress für die Betroffenen - und im schlimmsten Fall eine Gefährdung ihrer Gesundheit." 