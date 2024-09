Grenzach-Wyhlen (ots) -- Auch in diesem Jahr tourt der MS-Roadshowbus der Awarenesskampagne trotz ms durch ganz Deutschland und macht von Ende August bis Oktober Halt in 11 Städten. Das Ziel dabei ist, Aufmerksamkeit und Verständnis für MS-Betroffene zu schaffen.- Im eigens dafür ausgebauten Tourbus ermöglichen es spezielle Aktionsstationen, einige der teils auf den ersten Blick unsichtbaren Symptome nachzuempfinden und dadurch einen Einblick in das Leben von MS-Betroffenen zu erhalten. Um individuelle Fragen der Besucher:innen zu beantworten, wird der Bus von neurologischem Fachpersonal sowie Betroffenen begleitet.- DIE ROADSHOW ist Teil der großangelegten Awarenesskampagne trotz ms von Roche, die darauf abzielt Menschen mit MS und deren Angehörige im Umgang mit der Erkrankung zu unterstützen.Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und betrifft in Deutschland etwa 280.000 Personen1. Doch wie fühlt sich Multiple Sklerose an? Die Symptome sind vielfältig und für Außenstehende oft auf den ersten Blick nicht erkennbar. Dabei können Symptome wie Erschöpfung, Sensibilitätsstörungen oder Einschränkungen im Sehvermögen einen starken Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche der Betroffenen haben - die physische und psychische Belastung im Alltag ist groß.trotz ms - DIE ROADSHOW klärt aufUm einige der MS-Symptome erlebbar zu machen und zu zeigen, welche Auswirkungen die chronische Nervenkrankheit MS auf die Betroffenen hat, tourt der MS-Roadshowbus der Kampagne trotz ms vom 30. August bis zum 12. Oktober durch Deutschland. Angehörigen und auch Interessierten wird dort verständlich vermittelt, wie sich die Erkrankung anfühlt. Im Inneren des Busses finden sich dazu mehrere Stationen, die die unterschiedlichen Symptome von MS, wie Gang- und Gleichgewichtsstörungen, spürbar machen. Die Stationen wurden speziell von einem Team aus MS-Fachkräften und MS-Patient:innen entwickelt und sorgen dafür, dass Besucher:innen am eigenen Körper spüren können, wie sich MS-Symptome auswirken und anfühlen. Insbesondere Symptome, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, stehen dabei im Mittelpunkt. Daneben soll auch der Austausch nicht zu kurz kommen: In persönlichen Gesprächen mit Betroffenen und medizinischem Fachpersonal vor Ort können alle Fragen der Besucher:innen offen und ehrlich beantwortet werden. Auch Betroffene sind herzlich dazu eingeladen, dem Erlebnisbus einen Besuch abzustatten und sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen, über hilfreiche Tipps auszutauschen und aus einem gemeinsamen Erfahrungsschatz zu profitieren.Neue Impulse für eine individuelle TherapieentscheidungEin wichtiger Aspekt für Menschen mit Multipler Sklerose ist die eigene Entscheidungsfreiheit bei der Therapie. Denn so individuell wie die Erkrankung selbst sollte auch der Behandlungsplan sein. Genau hier setzt der trotz ms Tourbus an: Im mobilen Informationszentrum erfahren Betroffene, welche Faktoren bei der Therapiewahl eine Rolle spielen und wie sie ihren Alltag trotz MS aktiv und selbstbestimmt gestalten können. Im Fokus stehen dabei die Phasen, in denen die MS in den Hintergrund rückt und die Behandlung nicht ständig präsent sein muss - für mehr mentale Freiheit und Freiheit im Alltag der betroffenen MS-Patient:innen. Der Tourbus bietet in diesem Jahr an neuen Stationen eine Fülle an Informationen und lädt dazu ein, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche spielerisch kennenzulernen. So können Betroffene anschließend gemeinsam mit ihren Ärzt:innen die für sie passende Therapie finden.Der trotz ms Tourbus hält zwischen August und Oktober an zentralen Plätzen in 11 deutschen Städten. Die genauen Standorte sind hier (https://www.trotz-ms.de/ueber-trotz-ms/events-und-aktionen/trotz-ms-auf-tour-durch-deutschland) einsehbar. Der Tourbus kann kostenfrei und ohne Anmeldung an folgenden Tagen besucht werden:- Aachen: Fr., 30. August- Magdeburg: Fr., 06. September- Potsdam: Sa., 07. September- Fürth: Fr., 13. September- München: Sa., 14. September- Paderborn: Fr., 20. September- Bremen: Sa., 21. September- Frankfurt: Fr., 27. September- Mannheim: Sa., 28. September- Freiburg: Fr., 11. Oktober- Reutlingen: Sa., 12. Oktober* Kurzfristige Änderungen der Haltestellen sind möglich. Bitte schauen Sie vor dem Besuch des Tourbusses auf www.trotz-ms.de oder unseren Social-Media-Kanälen (@trotz_ms) nach der finalen Route der trotz ms Roadshow.Referenzen[1] Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.: Was ist MS?; Verfügbar unter: https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/was-ist-ms/ (aufgerufen am 18.07.2024)Über trotz msDie trotz ms-Kampagne wurde im September 2017 unter dem Namen "trotz ms Träume wagen" ins Leben gerufen. Im Juni diesen Jahres wurde die Kampagne zu "MEIN LEBEN PLUS" weiterentwickelt und legt mit der Botschaft "Power, die unter die Haut geht" den Fokus auf das Empowerment bzw. die Stärkung von Betroffenen und soll diese befähigen informiert, entschlossen und empowert selbstbestimmte Entscheidung nach der MS-Diagnose treffen zu können. Denn: Jeder Betroffene ist so viel mehr als seine MS. 