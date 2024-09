An Bord der an der ISS angedockten Raumkapsel Starliner ist auf einmal ein unbekanntes Geräusch zu hören. Im besten Fall könnte es dafür eine recht einfache Erklärung geben. Am Wochenende hat sich der Astronaut Barry Wilmore beim Raumfahrtzentrum in Houston gemeldet, um den Nasa-Expert:innen etwas vorzuspielen. Dabei handelte es sich um ein sich wiederholendes pulsierendes Geräusch im Inneren der Raumkapsel Starliner. Wilmore selbst nannte es "seltsam" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...