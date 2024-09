Audi hat den bisherigen Porsche-Europachef Marco Schubert zum neuen Vertriebschef der Marke berufen. Schubert trat zum 1. September die Nachfolge von Hildegard Wortmann an, die nach mehr als fünf Jahren den Audi-Vorstand verlassen hat. Wortmann hatte Ende August per LinkedIn-Post ihren Abschied von Audi verkündet. Die Managerin, die auch Teil der erweiterten VW-Konzernleitung war, will künftig kürzer treten: Ihre Aufsichtsrats-Mandate will sie weiter ...

