Hamburg (ots) -- Geburtstagsfolge am 2. September mit vielen Überraschungsgratulationen- Moderationsduo Louisa Maria Schmidt und Jonas Frank präsentieren Höhepunkte aus 99 Folgen und laden Zuhörer:innen zu Feedback ein- Repräsentative EDEKA-Umfrage zeigt Wein-Vorlieben der DeutschenEin ganz besonderes Jubiläum steht bevor: Der beliebte EDEKA-Weinpodcast "Cheers! Der Weinpodcast mit Lou" feiert seine 100. Folge. Seit dem Start im September 2022 erhalten Weinliebhaber:innen und solche, die es werden wollen, mit der Expertin Louisa "Lou" Maria Schmidt und Moderator Jonas Frank jede Woche Einblicke in die faszinierende Welt des Weins. Ihr gemeinsames Ziel: Zuhörer:innen in nur rund 20 Minuten für Wein zu begeistern und ihnen den Zugang zur Produktwelt in den rund 11.050 EDEKA-Märkten zu erleichtern.Mit dem Podcast-Format "Cheers!" unterstreicht EDEKA seine Kompetenz und Leidenschaft für das Thema Wein. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen nicht nur die Vielfalt in den Weinabteilungen unserer Märkte, sondern auch das Wissen dazu, das wir über verschiedene Kanäle vermitteln", so Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG. "Der Podcast ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir die Lust auf Genuss fördern und gleichzeitig wertvolle Tipps für den Weinkauf und -genuss geben."Erfolgsfaktor WeinpodcastIn nur zwei Jahren hat sich der Podcast zu einem der größten Wein-Podcasts in Deutschland positioniert und ist regelmäßig auf Platz 1 der "Apple Hobby und Leisure Charts". Der Erfolg des Podcasts basiert auf der unterhaltsamen Vermittlung von Weinwissen, dem Einbinden der Hörer:innen durch interaktive Fragerunden und dem regelmäßigen Auftritt hochkarätiger Gäste aus der Weinwelt. "Dass wir jetzt schon die 100. Folge feiern können, ist einfach großartig", sagt Lou. "Es zeigt, dass unser Ansatz, Weinwissen leicht verständlich und mit Freude zu vermitteln, ankommt."Trend-Themen rund um WeinMit über 100 Wein-Empfehlungen aus dem EDEKA-Eigenmarkensortiment kennen sich Louisa "Lou" Maria Schmidt und Jonas Frank vor allem in Sachen Trends besonders gut aus: In den vergangenen zwei Jahren begeisterten sie Anfänger:innen sowie Weinkenner:innen neben Themen rund um Rebsorten, Herkunftsregionen und Aromen auch mit Trendthemen rund um veganen Wein ("Wine not?! - Darum ist Wein oftmals nicht vegan", Folge 16), alkoholfreien Wein ("Nullkommanull - Was kann entalkoholisierter Wein wirklich?", Folge 29) oder Naturwein ("All Natural - Was ist Naturwein?", Folge 35). Dass diese Themen für die Deutschen besonders interessant sind, zeigt eine repräsentative EDEKA-Umfrage: So trinken mittlerweile mehr als 26 Prozent der Befragten alkoholfreien Wein, weitere 25 Prozent stehen ihm offen und neugierig gegenüber. 37 Prozent der Befragten achten beim Einkauf darauf, dass der Wein ein Naturwein ist. Weitere wichtige Kaufkriterien sind das Herkunftsland (87 Prozent), die Rebsorte (86 Prozent), Bio-Qualität (75 Prozent) und vegane Weine (42 Prozent).Die 100. Folge von "Cheers!" ist ab dem 2. September 2024 auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Weitere Informationen zu "Cheers!" auf:- https://www.edeka.de/cheers- https://www.instagram.com/cheers_weinpodcast