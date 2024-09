Berlin / Brüssel (ots) -Nahezu drei Jahrzehnte lang war er das Gesicht des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) in Brüssel: Dr. Thomas Memmert. Nun hat sich der langjährige DRV-Geschäftsführer und Leiter des Brüsseler DRV-Büros zum 31. August in den Ruhestand verabschiedet. "Das hohe Ansehen des Deutschen Raiffeisenverbands in Brüssel verdanken wir Thomas Memmert. Er ist auf dem europäischen Parkett eine Institution", betont DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp. Neben höchster Kompetenz und diplomatischem Feingefühl habe den scheidenden Geschäftsführer stets ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und die notwendige Prise Humor ausgezeichnet. Darüber hinaus war und ist Memmert ein "überzeugter Europäer", wie DRV-Hauptgeschäftsführer Jörg Migende herausstellt.Der diplomierte Agrar- und promovierte Nutztierwissenschaftler hat seine Karriere beim DRV vor 33 Jahren als Referent der Milchwirtschaft begonnen. Sechs Jahre später, 1997, wurde Memmert Leiter des Brüsseler DRV-Verbindungsbüros. 2016 wurde er zum Geschäftsführer ernannt. In dieser Zeit hat er die einst getrennten Sparten Vieh- und Fleischwirtschaft, Milchwirtschaft und Futtermittelwirtschaft zum "Team Tierische Veredelung" geformt.Anlässlich einer feierlichen Verabschiedung würdigten zahlreiche langjährige Wegbegleiter aus dem In- und Ausland die Verdienste von Memmert und stellten sein enormes, wissenschaftlich fundiertes Fachwissen heraus - insbesondere in der Milchwirtschaft. "Neugier und Leidenschaft für die Themen der tierischen Erzeugung sind Thomas Memmert nie abhandengekommen. Dies hat ihn zu einem gefragten Experten und wertvollen Ansprechpartner für die Genossenschaften sowie die gesamte Landwirtschaft gemacht", stellte stellvertretend für alle Laudatoren Karsten Schmal, erster Vizepräsident und Milch-Präsident des Deutschen Bauernverbands heraus. Er wies auch auf das große Engagement des DRV-Geschäftsführers in zahlreichen Gremien und Ämtern hin, etwa als Vizepräsident bei COGECA, dem Europäischen Verband ländlicher Genossenschaften, als Vorstand beim Verein QM-Milch, sowie seine erfolgreiche Arbeit im Rahmen der verbändeübergreifenden Sektorstrategie 2030 der deutschen Milchwirtschaft.Die Weichen für die Nachfolge Memmerts hat der DRV bereits frühzeitig gestellt. Seine Aufgaben in der Geschäftsführung übernimmt Dr. Christian Weseloh, Leiterin des Brüsseler Büros ist ab sofort Paula Pickert. Das persönliche Fazit Memmerts zu seinem Abschied fällt kurz und bündig aus: "Ich darf auf 33 Jahre gut investierte Arbeitszeit zurückblicken. Die Genossenschaften sind mir ans Herz gewachsen."Über den DRVDer DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.656 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 82,6 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes (Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung akzeptiert.Pressekontakt:Marcus GernsbeckDeutscher Raiffeisenverband e.V.PressesprecherPariser Platz 310117 BerlinMobil: +49 172 7196856presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6949/5855518