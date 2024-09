Am Montag zeigte sich der DAX etwas schwächer. Zur Mittagszeit lag der deutsche Leitindex bei 18.867,08 Punkten und damit 0,21 Prozent im Minus. Damit bleibt der DAX unter dem Rekordhoch von 18.970 Punkten, das am vergangenen Freitag erreicht wurde.Ein entscheidender Impulsgeber fehlte, da die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Indizes in Asien zeigten sich uneinheitlich aufgrund gemischter ...

