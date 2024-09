SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD und der südostasiatische Lieferdienst Grab integrieren Elektroautos von BYD in die Ride-Hailig-Dienste von Grab in Indionesien. BYD Cars Philippines, eine Tochtergesellschaft der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296), arbeitet mit Grab auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...