Hamburg (ots) -



Mustafa Özen ist seit dem 1. September neuer Vorstand Finanzen (Chief Financial Officer, CFO) von Plan International Deutschland. Damit ist das Team des hauptamtlichen geschäftsführenden Vorstands komplett. Bereits an Bord waren die Vorstandsvorsitzende (CEO) Petra Berner und der Vorstand Produkte (CPO) Frank Thomsen.



Mustafa Özen bringt mehr als 20 Jahre strategische und operative Führungserfahrung mit, aus der Touristikbranche und insbesondere aus der Energiewirtschaft. Özen war zwölf Jahre der CFO von Lichtblick, einem der Ökostrom-Pioniere in Deutschland. Zuletzt arbeitete er als Managing Director und CFO bei der SkySails Group, einem Unternehmen für Windkraftanlagen. Bei Plan International Deutschland wird der 52-Jährige die Bereiche Finanzen, IT, Recht und Einkauf verantworten: "Eine Entscheidung mit dem Herzen! Ich freue mich sehr, ab heute als Chief Financial Officer bei Plan International Deutschland meinen Beitrag für eine Welt zu leisten, in der Mädchen gleichberechtigt sind und alle Kinder sicher aufwachsen dürfen."



Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland: "Mustafa Özen ist ein erfahrener Finanzexperte mit umfassender Führungserfahrung und sehr viel Empathie - eine ideale Kombination für Plan International und unseren Anspruch, die Welt von Kindern und vor allem Mädchen ein Stück besser zu machen. Mit ihm ist das Team des geschäftsführenden Vorstands vollständig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."



Pressekontakt:



Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg

Arne Sudhoff, Leitung Kommunikation, Tel. 0151 - 633 785 10; presse@plan.de



Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5855605

© 2024 news aktuell