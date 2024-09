Mönchengladbach (ots) -Mit der zum 16.07.2024 gegründeten Buttinale 73 GmbH geht ein neues Unternehmen an den Start, das sich ganz der Produktion und dem Vertrieb von hochwertigem Olivenöl aus der italienischen Region Umbrien verschrieben hat.Unternehmer und FreundeGegründet von den beiden Unternehmern und langjährigen Freunden Stefan Hamacher und Norbert Pernstich, die ihre Leidenschaft für bestes Olivenöl aus Italien teilen, bringt Buttinale 73 unter dem neuen Geschäftsführer Babak Kharabi das flüssige Gold nun direkt nach Deutschland. Das Ziel: alle Olivenöl-Liebhaber und gesundheitsbewussten Genießer mit Qualität und reinem Geschmack zu begeistern.Aus dem grünen Herzen ItaliensIm Herzen Italiens, in der grünen Hügellandschaft Umbriens, gedeihen unter optimalen klimatischen Bedingungen Oliven von höchster Qualität. Hier werden die Früchte traditionell und nachhaltig angebaut und in der eigenen Mühle gepresst und abgefüllt. In der Frantoio del Trasimeno am Standort Paciano wird bereits seit 50 Jahren Olivenöl hergestellt. Die beiden Unternehmer haben sie in den letzten Jahren mit hohen Investitionen in die Produktionsanlagen zu einer hochmodernen Ölmühle ausgebaut. Ihr erklärtes Ziel: bestes Olivenöl auf höchstem Niveau zu produzieren. Dabei legt Buttinale 73 besonderen Wert auf umweltschonende Verfahren und garantiert, dass das Olivenöl aus erster Pressung stammt und reich an wertvollen Inhaltsstoffen ist.Qualität und LeidenschaftDie kaltgepressten Olivenöle Extra Vergine von Buttinale 73 sind von herausragender Qualität und wurden bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, zuletzt beim Monte Carlo Master of Olive Oil International Contest 2024. Lisa Pernstich nahm den Preis stellvertretend für das Unternehmen entgegen. Als Tochter eines der Firmengründer wuchs sie zwischen Olivenhainen auf und lernte von klein auf alles über Oliven und Olivenöl. Schon bald wurde sie von der Faszination gepackt und arbeitet heute selbst aktiv in der Produktion von Buttinale 73 mit. Dieses persönliche Engagement zeichnet auch ihren Vater Norbert Pernstich und Stefan Hamacher aus. Beide Unternehmer haben sich mit Leib und Seele dem Thema Olivenöl verschrieben. Sie sind nicht nur Produzenten, sondern auch Botschafter für dieses Naturprodukt. Ihr Ziel ist es, die Leidenschaft und Liebe zum italienischen Olivenöl an den Verbraucher weiterzugeben. "Das schmeckt man bei jedem Tropfen", sagt Inhaber Stefan Hamacher.Ein Stück italienische Lebensart"Wir glauben, dass gutes Olivenöl mehr ist als ein Produkt. Es ist ein Lebensgefühl und ein wertvoller Bestandteil einer gesunden Ernährung", sagt Hamacher weiter. "Unser Olivenöl ist ein Stück italienische Lebensart, die wir den Menschen in Deutschland zugänglich machen wollen", ergänzt Norbert Pernstich.Superfood und MegatrendOlivenöl hat sich längst als Superfood etabliert. Es ist reich an gesunden ungesättigten Fettsäuren, enthält Zellen schützende Polyphenole und fördert nachweislich das Wohlbefinden. Immer mehr Menschen setzen in ihrer Küche auf hochwertige Olivenöle und wissen die gesundheitlichen Vorteile zu schätzen. Buttinale 73 ist stolz darauf, mit seinen Produkten diesen Trend zu unterstützen und gesundheitsbewusste Konsumentinnen und Konsumenten anzusprechen.Ausbau des Vertriebsnetzes in der DACH-Region: Deutschland, Österreich und SchweizButtinale 73 erweitert sein Vertriebsnetz und plant, seine hochwertigen Olivenöle künftig nicht nur über den Onlineshop buttinale.com, sondern auch in ausgewählten Fachgeschäften und im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzubieten. Derzeit liegt der Fokus darauf, die Produkte in den kommenden Monaten in den neuen Vertriebskanälen verfügbar zu machen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine effiziente Belieferung und individuelle Beratung.Geschäftsführer Kharabi erläutert: "Mit der Erweiterung unseres Vertriebsnetzes freuen wir uns darauf, die Marke Buttinale 73 weiter auszubauen und einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ziel ist es, nicht nur ein erstklassiges Produkt anzubieten, sondern auch die Begeisterung und die Geschichte dahinter zu vermitteln. Mit der geplanten Expansion soll die Präsenz von Buttinale 73 in der DACH-Region nachhaltig gestärkt werden".Olivenöl von seiner besten SeiteButtinale 73 steht für Echtheit, Qualität und Leidenschaft. Olivenöl ist mehr als ein Megatrend: es ist zum unverzichtbaren Begleiter für eine gesunde, ausgewogene Ernährung und mediterranen Genuss geworden. Das Team hinter Buttinale 73 ist überzeugt, mit seinem Ansatz, seinem Engagement und der kompromisslosen Qualität seiner Olivenöle den deutschen Markt begeistern zu können.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter buttinale73.com/dePressekontakt:BUTTINALE 73 GmbHNeuhofstraße 5241061 Mönchengladbachpresse@buttinale73.comvertrieb@buttinale73.comOriginal-Content von: Buttinale 73 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176078/5855696