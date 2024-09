Sell in may and go away, but remember to come back in September - bei gilt der September gar nicht als besonders guter Börsenmonat, Welche Rolle die so genannte Saisonalität in der aktuellem Zeit überhaupt noch spielt, weshalb dieses Börsenjahr ein Besonderes ist und welche Anlagemöglichkeiten sich aktuell im Bereich der Zertifikate bieten erfahren Sie in diesem Interview mit Matthis Hüppe, HSBC.