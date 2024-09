DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Wahlen kein Thema für Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die europäischen Börsen am Montagmittag. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 18.876 Punkte, damit legt er nach dem Allzeithoch vom Freitag bei 18.971 Punkten eine Verschnaufpause ein. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 4.953 Punkte.

Stützend wirken die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes in der EU. Sie wurden zumeist nach oben revidiert, selbst in Deutschland. "Ein Ende der Reihe von Abwärtsrevisionen könnte Hoffnungen auf ein Ende der Talfahrt wecken", so ein Händler. Der deutsche Industrie-Index wurde auf 42,4 nach 42,1 hochrevidiert, der für die Eurozone auf 45,8 von 45,6.

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bewegen kaum, ihre makroökomischen Auswirkungen für Deutschland werden als begrenzt eingeschätzt, außerdem brachten die Ergebnisse auch keine Überraschungen zu den Umfragen vor der Wahl.

Das Geschäft ist ruhig, die Umsätze liegen bei weniger als der Hälfte von Normal. Weil an der Wall Street wegen des Feiertages "Labor Day" nicht gehandelt wird, könnte die Liquidität im europäischen Handel weiter ausdünnen, heißt es im Handel. Als Highlight der Woche gilt unterdessen der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Derweil hat der nun begonnene September den Ruf, der schwächste Monat des Börsenjahres zu sein. Seit 1960 hat der Dow-Jones-Index im September im Durchschnitt 0,9 Prozent eingebüßt. Allerdings stehen im November die US-Wahlen auf der Agenda, und in Wahljahren hat der Dow den September zumindest nahezu unverändert überstanden.

Rohstoffaktien mit Daten aus China im Blick

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Rohstoffaktien liegen gemessen an ihrem Stoxx-Subindex 0,7 Prozent im Minus. Verweisen wird hier auf chinesische Konjunkturdaten, die durchwachsen ausgefallen sind. Unter anderem sank der offizielle Einkaufsmanagerindex der Industrie zum vierten Mal in Folge und rutschte tiefer in den Schrumpfungsbereich.

Übernahmespekulation gibt es bei Rightmove: Der Kurs des britischen Online-Immobilienportals schnellt mit Interesse seitens der australischen Rea Group um fast 22 Prozent nach oben. Rea erwägt ein Bar- und Aktienangebot. Im Sog geht es für Scout24 um 3 Prozent nach oben. Rea ist zu 61 Prozent im Besitz der News Corp, zu der auch Dow Jones & Co, der Herausgeber dieser Nachrichtenagentur und des Wall Street Journal, gehört.

Sanofi gewinnen 2,8 Prozent, nachdem das experimentelles Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib in einer Phase-3-Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat., wenn auch nicht in allen angedachten Anwendungsbereichen. Es gebe möglicherweise ein Umsatzpotenzial von 1 bis 2 Milliarden Dollar, so die Analysten von Jefferies. Die aktuelle Konsensschätzung für 2028 liege bei 542 Millionen Euro, Jefferies kalkuliert mit 860 Millionen.

Der Kurs des angeschlagenen Softwareunternehmens Atos verliert in Paris 2,9 Prozent. Atos hat wegen einer schwächeren Nachfrage vor einer schlechter als bisher angenommenen Geschäftsentwicklung gewarnt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.952,67 -0,1% -5,31 +9,5% Stoxx-50 4.538,43 -0,3% -13,05 +10,9% DAX 18.875,59 -0,2% -31,33 +12,7% MDAX 25.557,38 -0,6% -146,06 -5,8% TecDAX 3.380,66 -0,6% -19,91 +1,3% SDAX 13.921,36 -1,0% -137,34 -0,3% FTSE 8.363,04 -0,2% -13,59 +8,3% CAC 7.609,82 -0,3% -21,13 +0,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,33 +0,03 -0,24 US-Zehnjahresrendite 3,91 +0,00 +0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:40 Fr, 17:06 % YTD EUR/USD 1,1066 +0,1% 1,1064 1,1067 +0,2% EUR/JPY 162,37 +0,6% 161,73 161,27 +4,3% EUR/CHF 0,9411 +0,2% 0,9397 0,9397 +1,4% EUR/GBP 0,8424 +0,1% 0,8419 0,8422 -2,9% USD/JPY 146,74 +0,4% 146,18 145,72 +4,2% GBP/USD 1,3135 +0,0% 1,3141 1,3143 +3,2% USD/CNH (Offshore) 7,1134 +0,3% 7,1026 7,0858 -0,2% Bitcoin BTC/USD 58.437,90 +0,1% 57.773,30 58.466,85 +34,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,41 73,55 -0,2% -0,14 +3,4% Brent/ICE 76,80 76,93 -0,2% -0,13 +2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,66 39,40 -1,9% -0,74 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.499,99 2.503,39 -0,1% -3,40 +21,2% Silber (Spot) 28,65 28,86 -0,7% -0,21 +20,5% Platin (Spot) 926,72 928,35 -0,2% -1,63 -6,6% Kupfer-Future 4,12 4,15 -0,5% -0,02 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

September 02, 2024 06:56 ET (10:56 GMT)

