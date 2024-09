Wien (www.fondscheck.de) - GAM verpflichtet neuen Länderchef - FondsnewsGAM Investments hat Jesco Schwarz zum Head of Germany and Austria Distribution ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde an Rossen Djounov, Global Head of Client Solutions, berichten. Schwarz wechsele von Columbia Threadneedle Investments, wo er als Head of Regional Banks Germany tätig gewesen sei, zu GAM. ...

