Hannover (ots) -Das Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro wird Partner des Open Data MICE Projekts des German Convention Bureau (GCB). Diese Kooperation markiert einen bedeutenden Schritt zur Internationalisierung des Messe-, Kongress-, und Eventstandorts Region Hannover.Das Open Data MICE Projekt ist eine zukunftsweisende Initiative des GCB, die darauf abzielt, die MICE-Branche (Meeting, Incentive, Kongress und Event) in Deutschland durch den Einsatz von offenen Daten zu stärken. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Hannover von einer verbesserten internationalen Sichtbarkeit und einer erweiterten Reichweite im Web profitieren."Mit dem GCB wissen wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, die Internationalisierung für den Wirtschaftsstandort Region Hannover erfolgreich voranzutreiben", sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HTMG), zu der das Kongressbüro gehört.Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist der Aufbau des "Knowledge Graph", einer umfassenden Datenbasis, die den MICE-Standort Deutschland in Form von offenen Daten abbildet. Für Hannover ergeben sich daraus zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Bereitstellung von relevanten MICE-Daten für innovative Anwendungen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Chatbots sowie die Verfügbarkeit von vollständig aufbereitetem Content zur freien Nutzung."Die Integration von Künstlicher Intelligenz in unsere Strategien und Projekte ist ein zukunftsweisender Schritt für das Kongressbüro Hannover. Während der Einstieg in das 'Datagraph'-Projekt des German Convention Büros sich noch in der Planungsphase befindet, sehen wir bereits das immense Potenzial, das KI bietet, um unsere Arbeitsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Wir freuen uns darauf, diese innovativen Ansätze weiter zu erkunden und in unsere Arbeitsabläufe zu integrieren, um unseren Kunden noch bessere Dienstleistungen bieten zu können und auf dem internationalen Parkett wettbewerbsfähiger zu werden", so Nolte.Mehr Informationen finden Sie unter www.hannover-kongress.dePressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.de